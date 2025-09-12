Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Gabin
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in gmina Gabin, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Gorki, Polen
UP UP
Haus 6 zimmer
Gorki, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
IHRE HOME DREAM UNDER FLOOR – KOMFORT, PEACE UND QUALITÄT DER PREMIUM FÜR JAHREDer Ort, wo S…
$519,896
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Polski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Gabin, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen