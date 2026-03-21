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Wohnungen in gmina Choroszcz, Polen

26 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 2 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
$122,197
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
$175,872
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/1
$182,948
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OneOne
Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/1
$169,881
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Wohnung 2 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 2 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
$122,197
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
$175,872
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Melrose VillasMelrose Villas
Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/1
$182,948
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
$175,872
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/1
$176,225
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/1
$176,225
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Wohnung 1 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 1 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/1
$92,087
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
$175,872
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/1
$169,881
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
$175,872
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
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Fläche 96 m²
Stockwerk 1/1
$169,881
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Wohnung 1 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 1 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/1
$94,299
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Wohnung 2 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 2 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/1
$133,389
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Wohnung 1 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 1 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/1
$94,299
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Wohnung 2 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 2 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/1
$120,050
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Wohnung 1 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 1 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/1
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
$202,930
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
$202,930
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/1
$169,881
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Wohnung 4 zimmer in Klepacze, Polen
Wohnung 4 zimmer
Klepacze, Polen
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Fläche 74 m²
Stockwerk 1/1
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Klepacze, Polen
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
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Fläche 96 m²
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