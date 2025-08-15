Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Chodziez
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in gmina Chodziez, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Rataje, Polen
Haus
Rataje, Polen
Fläche 174 m²
Traumort für Menschen, die Aktivität mögen. Direkt neben dem See, den Langlaufwegen und ein …
$369,081
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Immobilienangaben in gmina Chodziez, Polen

