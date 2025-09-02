Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Gdingen
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Gdingen, Polen

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 79 m² in Gdingen, Polen
Gewerbefläche 79 m²
Gdingen, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Etagenzahl 6
DIENSTLEISTUNG LOCAL + MONTH 79 m2 + ca. 20 m2 Lager VERZEICHNIS UND ERFAHREN Unser Service-…
$686,263
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Polski
Gewerbefläche 136 m² in Gdingen, Polen
Gewerbefläche 136 m²
Gdingen, Polen
Zimmer 4
Fläche 136 m²
Vorteile Eine zweistöckige Wohnung auf der malerischen Hallera Straße in Gdynia St Maximilia…
$601,267
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen