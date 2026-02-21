Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Strasburg in Westpreußen
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Strasburg in Westpreußen, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Strasburg in Westpreußen, Polen
Haus
Strasburg in Westpreußen, Polen
Fläche 100 m²
Ein Haus in einem Doppelhaus 13 km von Mosina in Brodnica. Eine Fläche von ca. 100 m2, auf e…
$78,043
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen