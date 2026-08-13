Penthäuser mit Bergblick kaufen in Bielitz-Biala, Polen

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Penthouse in Bielitz-Biala, Polen
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Penthouse
Bielitz-Biala, Polen
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 5/5
PENTHOUSE MIT EINEM 96-QM-TERRACE IM HERZ BIELSKO-BIAŁAPrivatsphäre. Raum. Ansichten. Sicher…
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Immobilienangaben in Bielitz-Biala, Polen

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