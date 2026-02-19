Wohnkomplex Hollywood

Hollywood — Resort Leben am Meer 🌊🌴✨

Hollywood ist ein neuer, groß angelegter Premium-Resort-Komplex am Meer in der Bucht von Morphou, Gaziveren Bereich, Nordzypern.

📍 1.000 Meter zu einem schönen Sandstrand

🚐 Komfortabler Shuttleservice zum Strand

🚶 Gehdistanz zum Zentrum von Gaziveren

🏙 In der Nähe von Lefke

Gaziveren ist eine malerische Küstenstadt mit voller städtischer Infrastruktur – Geschäfte, Cafés, Restaurants und Dienstleistungen stehen Ihnen zur Verfügung 🌅

---

📊 Allgemeine Projektinformationen

• Gesamtbaufläche: 20.000 qm

• 3 Wohnblöcke (A, B, C)

• 724 Ferienwohnungen

Ein modernes Resort-Stil-Projekt mit geräumigen Terrassen und verschiedenen Layouts für unterschiedliche Lifestyle-Anforderungen 🌞

---

🌴 Freizeit & Freizeit

Hollywood bietet einen echten Urlaubsstil:

🏊 Große Schwimmbäder, die sich entlang jedes Blocks erstrecken

🌿 Schöne Landschaft Garten

☀ Geräumige Liegewiesen

🍹 Poolbar und Restaurant

💆 SPA Zentrum

🏋 Fitnesscenter

---

✨ Projekteigenschaften

1️⃣ Umgebende Pools entlang jedem Block

2.️⃣ Erdgeschosswohnungen mit direktem Zugang zu Pool und Garten

3️⃣ Zugang zum ausgestatteten Sandstrand

---

🏖 Komplexe Infrastruktur

• Freibäder

• Innen beheizter Pool

• Sauna / Hammam

• Fitnesscenter

• Kinder- und Sportplätze

• Restaurant und Poolbar

• Grillbereiche

• Ausgestattete Strandstreifen

• Parkplatz im Freien

• Kitesurfen 🌊

• Windsurfen 🌬

• Taxileistungen

• Conciergeservice

• Wäscheservice

• Professionelles Management

---

📐 Wohnungsoptionen

Erdgeschoss-Studio (Pool oder Gartenzugang)

NET: 30 qm

GROSS: 50 qm

Erdgeschoss 1+1 (mit Poolzugang)

NET: ab 45 qm

GROSS: 60–65 qm

Studio — 1. Stock

NET: 30 qm

GROSS: 50 qm

1+1 — 1. Etage

NET: 45 qm

GROSS: 60–65 qm

Studio — 2. Stock

NET: 30 qm

GROSS: 50 qm

1+1 — 2. Etage

NET: 45 qm

GROSS: 60–65 qm

---

📍 Standort

Das Projekt befindet sich in einer vielversprechenden Region mit anerkannten staatlichen Entwicklungsprogrammen für Straßen und Böschungen 🚧🌊

In der Nähe von Girne und Nicosia.

In der Nähe befindet sich ein modernes israelisches medizinisches Zentrum mit einer ganzen Reihe von Dienstleistungen – von Routineuntersuchungen bis zur Kardiologie, Kinderabteilungen, Chemotherapie, plastische Chirurgie, Lasertechnologien und Telemedizin 🏥✨

---

Hollywood ist nicht nur eine Residenz – es ist eine ganzjährige Resort-Lifestyle und eine starke Investitionsmöglichkeit 🌴☀