Wohnkomplex Hollywood

Hollywood — Resort Leben am Meer 🌊🌴✨
Hollywood ist ein neuer, groß angelegter Premium-Resort-Komplex am Meer in der Bucht von Morphou, Gaziveren Bereich, Nordzypern.
📍 1.000 Meter zu einem schönen Sandstrand
🚐 Komfortabler Shuttleservice zum Strand
🚶 Gehdistanz zum Zentrum von Gaziveren
🏙 In der Nähe von Lefke
Gaziveren ist eine malerische Küstenstadt mit voller städtischer Infrastruktur – Geschäfte, Cafés, Restaurants und Dienstleistungen stehen Ihnen zur Verfügung 🌅
---
📊 Allgemeine Projektinformationen
• Gesamtbaufläche: 20.000 qm
• 3 Wohnblöcke (A, B, C)
• 724 Ferienwohnungen
Ein modernes Resort-Stil-Projekt mit geräumigen Terrassen und verschiedenen Layouts für unterschiedliche Lifestyle-Anforderungen 🌞
---
🌴 Freizeit & Freizeit
Hollywood bietet einen echten Urlaubsstil:
🏊 Große Schwimmbäder, die sich entlang jedes Blocks erstrecken
🌿 Schöne Landschaft Garten
☀ Geräumige Liegewiesen
🍹 Poolbar und Restaurant
💆 SPA Zentrum
🏋 Fitnesscenter
---
✨ Projekteigenschaften
1️⃣ Umgebende Pools entlang jedem Block
2.️⃣ Erdgeschosswohnungen mit direktem Zugang zu Pool und Garten
3️⃣ Zugang zum ausgestatteten Sandstrand
---
🏖 Komplexe Infrastruktur
• Freibäder
• Innen beheizter Pool
• Sauna / Hammam
• Fitnesscenter
• Kinder- und Sportplätze
• Restaurant und Poolbar
• Grillbereiche
• Ausgestattete Strandstreifen
• Parkplatz im Freien
• Kitesurfen 🌊
• Windsurfen 🌬
• Taxileistungen
• Conciergeservice
• Wäscheservice
• Professionelles Management
---
📐 Wohnungsoptionen
Erdgeschoss-Studio (Pool oder Gartenzugang)
NET: 30 qm
GROSS: 50 qm
Erdgeschoss 1+1 (mit Poolzugang)
NET: ab 45 qm
GROSS: 60–65 qm
Studio — 1. Stock
NET: 30 qm
GROSS: 50 qm
1+1 — 1. Etage
NET: 45 qm
GROSS: 60–65 qm
Studio — 2. Stock
NET: 30 qm
GROSS: 50 qm
1+1 — 2. Etage
NET: 45 qm
GROSS: 60–65 qm
---
📍 Standort
Das Projekt befindet sich in einer vielversprechenden Region mit anerkannten staatlichen Entwicklungsprogrammen für Straßen und Böschungen 🚧🌊
In der Nähe von Girne und Nicosia.
In der Nähe befindet sich ein modernes israelisches medizinisches Zentrum mit einer ganzen Reihe von Dienstleistungen – von Routineuntersuchungen bis zur Kardiologie, Kinderabteilungen, Chemotherapie, plastische Chirurgie, Lasertechnologien und Telemedizin 🏥✨
---
Hollywood ist nicht nur eine Residenz – es ist eine ganzjährige Resort-Lifestyle und eine starke Investitionsmöglichkeit 🌴☀