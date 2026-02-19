Wohnkomplex Hollywood

  1. Realting.com
Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Lefke District
  • Stadt
    Lefke Belediyesi
  • Dorf
    Kazivera

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Hollywood — Resort Leben am Meer 🌊🌴✨

Hollywood ist ein neuer, groß angelegter Premium-Resort-Komplex am Meer in der Bucht von Morphou, Gaziveren Bereich, Nordzypern.

📍 1.000 Meter zu einem schönen Sandstrand
🚐 Komfortabler Shuttleservice zum Strand
🚶 Gehdistanz zum Zentrum von Gaziveren
🏙 In der Nähe von Lefke

Gaziveren ist eine malerische Küstenstadt mit voller städtischer Infrastruktur – Geschäfte, Cafés, Restaurants und Dienstleistungen stehen Ihnen zur Verfügung 🌅

---

📊 Allgemeine Projektinformationen

• Gesamtbaufläche: 20.000 qm
• 3 Wohnblöcke (A, B, C)
• 724 Ferienwohnungen

Ein modernes Resort-Stil-Projekt mit geräumigen Terrassen und verschiedenen Layouts für unterschiedliche Lifestyle-Anforderungen 🌞

---

🌴 Freizeit & Freizeit

Hollywood bietet einen echten Urlaubsstil:

🏊 Große Schwimmbäder, die sich entlang jedes Blocks erstrecken
🌿 Schöne Landschaft Garten
☀ Geräumige Liegewiesen
🍹 Poolbar und Restaurant
💆 SPA Zentrum
🏋 Fitnesscenter

---

✨ Projekteigenschaften

1️⃣ Umgebende Pools entlang jedem Block
2.️⃣ Erdgeschosswohnungen mit direktem Zugang zu Pool und Garten
3️⃣ Zugang zum ausgestatteten Sandstrand

---

🏖 Komplexe Infrastruktur

• Freibäder
• Innen beheizter Pool
• Sauna / Hammam
• Fitnesscenter
• Kinder- und Sportplätze
• Restaurant und Poolbar
• Grillbereiche
• Ausgestattete Strandstreifen
• Parkplatz im Freien
• Kitesurfen 🌊
• Windsurfen 🌬
• Taxileistungen
• Conciergeservice
• Wäscheservice
• Professionelles Management

---

📐 Wohnungsoptionen

Erdgeschoss-Studio (Pool oder Gartenzugang)

NET: 30 qm
GROSS: 50 qm

Erdgeschoss 1+1 (mit Poolzugang)

NET: ab 45 qm
GROSS: 60–65 qm

Studio — 1. Stock

NET: 30 qm
GROSS: 50 qm

1+1 — 1. Etage

NET: 45 qm
GROSS: 60–65 qm

Studio — 2. Stock

NET: 30 qm
GROSS: 50 qm

1+1 — 2. Etage

NET: 45 qm
GROSS: 60–65 qm

---

📍 Standort

Das Projekt befindet sich in einer vielversprechenden Region mit anerkannten staatlichen Entwicklungsprogrammen für Straßen und Böschungen 🚧🌊

In der Nähe von Girne und Nicosia.

In der Nähe befindet sich ein modernes israelisches medizinisches Zentrum mit einer ganzen Reihe von Dienstleistungen – von Routineuntersuchungen bis zur Kardiologie, Kinderabteilungen, Chemotherapie, plastische Chirurgie, Lasertechnologien und Telemedizin 🏥✨

---

Hollywood ist nicht nur eine Residenz – es ist eine ganzjährige Resort-Lifestyle und eine starke Investitionsmöglichkeit 🌴☀

Standort auf der Karte

Kazivera, Nordzypern

