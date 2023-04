Wohnanlage New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey

Okurcalar, Türkei

Kapitulation vor: 2024

Der Komplex ist aufgrund seiner günstigen Lage in Okurjalar Alanya einzigartig. Er befindet sich dort, wo sich die meisten luxuriösen 5-Sterne-Hotels befinden, im Zentrum dieser Gegend und nur 3 Gehminuten vom örtlichen Sandstrand entfernt.



Nur 20 Meter vom Komplex entfernt befinden sich dienstags die Post, Restaurants, Geschäfte, Metzger, eine Apotheke und ein Wochenmarkt, auf dem Sie Obst und Gemüse von örtlichen Bauern kaufen können.



An der Küste gibt es Restaurants mit einer ausgezeichneten Auswahl an Gerichten und Getränken.

Nur 200 Meter vom Komplex entfernt befindet sich ein herrlicher Parkbereich, in dem sich sowohl ein Basketball- als auch ein Tennisplatz sowie ein Fußballplatz befinden, in dem Freizeit- und Trainingsgeräte kostenlos genutzt werden können, und nur 5 Gehminuten entfernt befindet sich einer der größten und jüngsten Wasserparks in Alanya.



Die meisten Apartments des Komplexes bieten Meerblick vom zweiten Stock und eine große Auswahl an Annehmlichkeiten auf dem Territorium, darunter: ein Lrasse-Landschaftsgarten mit tropischen Blumen und Bäumen, ein Pavillon zum Entspannen und Entspannen, großer Außenpool, beheizter Innenpool, Kinderbecken, Poolbar, Pavillon, Innen- und Außenspielplatz für Kinder, Spielzimmer für Erwachsene, Sauna, Massageräume, Ruhebereich, Fitnesscenter, elektrischer Warmwasserbereiter, 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachung, Energieerzeuger, zentrales Fernsehsatellitensystem.