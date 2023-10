Sovremennye apartamenty v stroyaschemsya proekte - Avsallar Alaniya

Yaylali, Türkei

von €140,000

Neu gebaute Apartments zum Verkauf in Alanya befinden sich in Kestel. Das Viertel Kestel ist ein neu entwickeltes Gebiet mit einem hochwertigen Wohnkomplex. Die staatliche Universität von Alanya in Kestel mit dem Institut für Architektur, Ingenieurwesen und Wirtschaft. Neue Apartments in Kestel, Alanya in StrandnäheDiese neuen Apartments in Kestel, Alanya, liegen nur 150 m vom Strand entfernt. Kestel zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um Elite und modernes Leben handelt. Mit seinen sauberen Straßen, Bananengärten, modernen Restaurants, Cafés und Stränden bietet Kestel ein komfortables Leben. Dieses elegante Hotel ist nicht im Lärm, aber in der Nähe aller sozialen Einrichtungen, nur 150 m vom Strand, Supermärkten, Bushaltestelle, Strandwanderweg Der Komplex bietet alles, was Sie von einem Ferienhaus erwarten, wie einen Swimmingpool für den Sommer, einen Innenpool für den Winter, ein Türkisches Bad, finnische Sauna, Ein Massageraum, wenn Sie sich entspannen müssen, Fitness, ein kleines Café, wenn Sie ein kaltes Getränk auf dem heißen Sommer- und Kinderspielplatz benötigen. Diese eleganten Apartments in Alanya Kestel verfügen über große doppelt verglaste Fenster mit Aluminiumrahmen, die viel Tageslicht bieten, hochwertige Fliesen auf dem Boden, hochwertigen Einbauküchenschrank, Duschkabinen, Stahleintrittstür und mehr Verfügbare Apartments im Komplex Alanya, KestelDer Komplex besteht aus zwei 4-stöckigen Gebäuden mit insgesamt 55 Wohnungen. 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 und 4 + 1 Wohnungen im Komplex verfügbar. Alle Apartments verfügen über eine amerikanische Küche und große Terrassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Basic Apartment Alanya Real Estate ab 00905339638640