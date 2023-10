Netanja, Israel

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2028

Ein Luxusprojekt, das ein Hotel mit Residenzen kombiniert, zu einem Premium-Standard und in unmittelbarer Nähe der Promenade und des Meeres in der schönsten Straße von Netanya. Das Hotel wird in Zusammenarbeit mit der Canada Israel Company gebaut und umfasst Gästezimmer, luxuriöse Suiten, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, ein Restaurant des Küchenchefs und ein verwöhnendes Spa, und viele andere Einrichtungen. Das Hotel verfügt über 8 Etagen. Die Wohnapartments befinden sich vom 9. Stock bis zum 32. Stock. Der Eingang zur Hotellobby befindet sich vom Nitza Boulevard, während der Wohnkomplex einen Eingang zu einer luxuriösen und separaten Lobby haben wird.