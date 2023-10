Tiflis, Georgien

von €169,741

Kapitulation vor: 2023

Der Wohnkomplex Greenhill Residence befindet sich in der University Street Nr. 5 im ökologisch sauberen Stadtteil Saburtalo, Das befindet sich am Stadtrand von Tiflis. In der Nähe des Komplexes befindet sich eine Fülle öffentlicher Verkehrsmittel, die es einfach machen, einen Teil der Hauptstadt schnell zu erreichen. Nur 300 Meter vom neuen Gebäude entfernt befindet sich die U-Bahnstation “ Universität ”. In ungefähr der gleichen Entfernung in die andere Richtung befindet sich die Station “ State University ”. Zu den Annehmlichkeiten, die auf dem Gebiet der Greenhill Residence verfügbar sind, gehören: Großer Supermarkt Geschäfte Spielzonen für Kinder Sportplätze mit Laufbahnen Landschaftsgrün mit mehrjährigen Sträuchern und Zierbäumen Stand der Technik Fitnessstudio Tiefgarage für Anwohner und Gästeparkplatz neben dem Gebäude Der grüne Rahmenzustand, in dem die Wohnungen des neuen Komplexes verkauft werden, umfasst: Zementsand-Estrich Wände aus Betonblöcken mit hohen akustischen Eigenschaften Dekoration von Balkonen und Terrassen mit hochwertigen Fliesen Zentralheizung Raum für Klimaanlage Elektrische Verkabelung Installation von Rohren zum Heizen und Warmwasser Zuverlässige Eingangstüren Kunststofffensterrahmen mit energiesparender Verglasung Die Apartments in der Greenhill Residence sind gut durchdacht und bieten eine große Auswahl an Bereichen von 63,6 bis 159,7 Quadratmetern.