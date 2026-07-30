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Villen mit Swimmingpool in Mauritius

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Villa 8 zimmer in Poste de Flacq VCA, Mauritius
Villa 8 zimmer
Poste de Flacq VCA, Mauritius
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 758 m²
Etagenzahl 2
Ferienwohnungen in Mauritius 🇲🇺Standort: Belle Mare, Ostküste von MauritiusPreis: $10.4 – $1…
$13,60M
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Villa 10 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Villa 10 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
Beachfront Villa zum Verkauf in Mauritius im Herzen von Grand Baie - Pointes aux Canoniers f…
$1,65M
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