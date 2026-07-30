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Villen mit Garage in Mauritius

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Mauritius
Villa 5 zimmer
Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
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Villa 8 zimmer in Poste de Flacq VCA, Mauritius
Villa 8 zimmer
Poste de Flacq VCA, Mauritius
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 758 m²
Etagenzahl 2
Ferienwohnungen in Mauritius 🇲🇺Standort: Belle Mare, Ostküste von MauritiusPreis: $10.4 – $1…
$13,60M
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Immobilienangaben in Mauritius

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
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