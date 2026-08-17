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Wohnimmobilien in Grand Baie, Mauritius

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11 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 5 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
$903,434
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Haus 5 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 5 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
$990,863
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Haus 7 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 7 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 7
$1,40M
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus in Grand Baie, Mauritius
Haus
Grand Baie, Mauritius
$1,00M
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Haus 2 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 2 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Evaco, einer der führenden Anbieter von Luxusimmobilien auf Mauritius, bietet eines seiner j…
$469,444
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Wohnung 3 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Wohnung 3 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
Grand Baie: In einer privaten Residenz im Luxushotelstil mit Rezeption, Spa, Restaurant, Swi…
$232,586
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 4 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
NEUES PROJEKT in Grand Baie: Diese einstöckige Villa bietet Ihnen ein Wohnzimmer, ein Wohnzi…
$450,327
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Haus 6 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 6 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 590 m²
Pereyb è re Landschaft: Diese im Bau befindliche Villa mit Panoramablick bietet Ihnen den Ko…
$1,80M
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Villa 10 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Villa 10 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
Beachfront Villa zum Verkauf in Mauritius im Herzen von Grand Baie - Pointes aux Canoniers f…
$1,65M
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Haus 5 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 5 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Wohnung G + 2 zu verkaufen in Grand Baie sehr nah am Strand für Ausländer zugänglich3 Schlaf…
$293,951
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Haus 5 zimmer in Grand Baie, Mauritius
Haus 5 zimmer
Grand Baie, Mauritius
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEPenthouse G + 2 zum Verkauf in Pereybere ganz in Strandnähe3 Sch…
$501,917
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