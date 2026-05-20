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Neubau Häuser in Flacq, Mauritius

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Poste de Flacq VCA, Mauritius
von
$13,60M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 758 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ferienwohnungen in Mauritius 🇲🇺Standort: Belle Mare, Ostküste von MauritiusPreis: $10.4 – $13,6 MillionenEigentümer: Freehold (Vollbesitz)Einzigartiges Format: Villen unter den legendären 5⭐ Hotel (40+ Jahre Geschichte)Prestigious Umgebung: Nachbarn – die Welt Elite und ProminenteNur 52 Vill…
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