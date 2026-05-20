Villa OneOnly

Ferienwohnungen in Mauritius 🇲🇺
Standort: Belle Mare, Ostküste von Mauritius
Preis: $10.4 – $13,6 Millionen
Eigentümer: Freehold (Vollbesitz)
Einzigartiges Format: Villen unter den legendären 5⭐ Hotel (40+ Jahre Geschichte)
Prestigious Umgebung: Nachbarn – die Welt Elite und Prominente
Nur 52 Villen - absolute Exklusivität
Automatische Aufenthaltserlaubnis für Investoren und Familien
Support und Service
🏡 Villentypen:
🌊 Villa mit 6 Schlafzimmern (oben)
Fläche: 758 m2
Grundstück: bis zu 2,973 m2
Erste Linie, direkter Zugang zum Strand
Infinity Pool mit Meerblick
6 Schlafzimmer mit Badezimmer
Terrasse, Garage für 2 Autos
$13,6 Millionen
🌟 Villa mit 5 Schlafzimmern
Fläche: ~680 m2
Grundstück: ~2,500 m2
Preis: ab $10,4 Millionen
🌿 4 Schlafzimmer Villa
Fläche: ~580 m2
Grundstück: ~2,000 m2
Preis: ab $8,5 Millionen
Architektur: Modern Mauritian (Dach) oder Zeitgenössisches (Dach)
Design von Macbeth und SAOTA Architects
🏖 Infrastruktur und Service
5 Restaurants (Prime Steak House, französische Küche, Pan-Asian Tapasake, Strandrestaurant, etc.)
7 Colors Spa – ein luxuriöses Spa
Club Ein Fitnessclub, Yoga, Spinnen, Zumba
Sport: Tennis, Paddel, Minigolf, Wassersport
Beach Club – Nur Eigentümer
Dienstleistungen für Einwohner:
One Transport - Golfwagen rund um die Uhr
One Contact - Personal Concierge
Privilegien in allen One&Only Resorts weltweit
📈 Investitionsattraktionen
Im März 2025 verkauft 6-Zimmer-Villa für eine Rekord $13,6 Millionen
Kostenwachstumsprognose: +5-8% pro Jahr
Mietprogramm von One&Nur (optional, keine Verpflichtung)
FREEHOLD (selten auf Mauritius) + automatische Dauerresidenz
✅ Pluspunkte
Einzel- und Einzelhausprojekt
Maximales Prestige und Status
Fertige Infrastruktur des legendären Hotels
Seltenes Full Ownership Format (Freiburg)
⚠️ Negativ
Die meisten Villen wurden bereits verkauft (begrenzte Wahl)
Hoher Eintrittspreis (ab $10,4 Mio.)
Das Projekt ist noch im Bau - die Lieferzeit wird vom Entwickler angegeben
📅 Zugänglichkeit
Projekt im Bau
💡 Nur Le Saint Géran ist das Niveau, auf das andere Projekte verglichen werden.
Ideal für Investoren, die maximalen Status, Privatsphäre und Wert suchen.
Zur Klärung von Informationsschreiben👇
@RazumovskaRealEstate