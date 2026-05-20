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Villa OneOnly

Poste de Flacq VCA, Mauritius
von
$13,60M
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ID: 36748
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Mauritius
  • Region / Bundesland
    Flacq
  • Stadt
    Poste de Flacq VCA

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

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Ferienwohnungen in Mauritius 🇲🇺

Standort: Belle Mare, Ostküste von Mauritius
Preis: $10.4 – $13,6 Millionen
Eigentümer: Freehold (Vollbesitz)

Einzigartiges Format: Villen unter den legendären 5⭐ Hotel (40+ Jahre Geschichte)

Prestigious Umgebung: Nachbarn – die Welt Elite und Prominente

Nur 52 Villen - absolute Exklusivität

Automatische Aufenthaltserlaubnis für Investoren und Familien

Support und Service

🏡 Villentypen:

🌊 Villa mit 6 Schlafzimmern (oben)

Fläche: 758 m2

Grundstück: bis zu 2,973 m2

Erste Linie, direkter Zugang zum Strand

Infinity Pool mit Meerblick

6 Schlafzimmer mit Badezimmer

Terrasse, Garage für 2 Autos

$13,6 Millionen

🌟 Villa mit 5 Schlafzimmern

Fläche: ~680 m2

Grundstück: ~2,500 m2

Preis: ab $10,4 Millionen


🌿 4 Schlafzimmer Villa

Fläche: ~580 m2

Grundstück: ~2,000 m2

Preis: ab $8,5 Millionen

Architektur: Modern Mauritian (Dach) oder Zeitgenössisches (Dach)
Design von Macbeth und SAOTA Architects

🏖 Infrastruktur und Service

5 Restaurants (Prime Steak House, französische Küche, Pan-Asian Tapasake, Strandrestaurant, etc.)

7 Colors Spa – ein luxuriöses Spa

Club Ein Fitnessclub, Yoga, Spinnen, Zumba

Sport: Tennis, Paddel, Minigolf, Wassersport

Beach Club – Nur Eigentümer

Dienstleistungen für Einwohner:

One Transport - Golfwagen rund um die Uhr

One Contact - Personal Concierge

Privilegien in allen One&Only Resorts weltweit

📈 Investitionsattraktionen

Im März 2025 verkauft 6-Zimmer-Villa für eine Rekord $13,6 Millionen

Kostenwachstumsprognose: +5-8% pro Jahr

Mietprogramm von One&Nur (optional, keine Verpflichtung)

FREEHOLD (selten auf Mauritius) + automatische Dauerresidenz

✅ Pluspunkte

Einzel- und Einzelhausprojekt

Maximales Prestige und Status

Fertige Infrastruktur des legendären Hotels

Seltenes Full Ownership Format (Freiburg)

⚠️ Negativ

Die meisten Villen wurden bereits verkauft (begrenzte Wahl)

Hoher Eintrittspreis (ab $10,4 Mio.)

Das Projekt ist noch im Bau - die Lieferzeit wird vom Entwickler angegeben

📅 Zugänglichkeit

Projekt im Bau

💡 Nur Le Saint Géran ist das Niveau, auf das andere Projekte verglichen werden.
Ideal für Investoren, die maximalen Status, Privatsphäre und Wert suchen.

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@RazumovskaRealEstate

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 758.0
Preis pro m², USD 17,942
Wohnungspreis, USD 13,60M

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Poste de Flacq VCA, Mauritius
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