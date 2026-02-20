Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Malé Atoll, Malediven

4 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Ocean Front Villa, die Villa hat direkten Zugang zum Meer links vom Hotelblock.Gesamtfläche:…
$524,829
Villa 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Ocean Villas befinden sich direkt am Meer, in dem am meisten abgelegenen Teil des Projekts, …
$483,287
Villa 2 zimmer in Malé Atoll, Malediven
Villa 2 zimmer
Malé Atoll, Malediven
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Garden Villa ist ein zweistufiges Loft mit erhöhter Privatsphäre, befindet sich auf der zwei…
$461,410
OneOne
Villa 3 zimmer in Thulusdhoo, Malediven
Villa 3 zimmer
Thulusdhoo, Malediven
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
🌴 Investing in Paradise: Private Villen in den Malediven Direkt vom EntwicklerEin direktes A…
$415,433
Immobilienangaben in Malé Atoll, Malediven

