Wohneigentum Zālīša 6

Über den Komplex

Wohngebiet Teika hat bestimmte Einschränkungen für seine voraussichtliche Entwicklung, da es dicht aufgebaut ist und das Entwicklungspotential für neue Wohnungen recht begrenzt ist. Bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts verfügt das Wohnhaus Teika über ein harmonisches Zusammenleben von Privathäusern und Mehrfamilienhäusern. Jetzt haben Sie eine hervorragende Gelegenheit, Teil dieses einzigartigen Teils der Stadt zu werden. “ Zālīša iela 6 ” ist ein neues Projekt, das ein historisches Gebäude und ein neues Gebäude umfasst. Der historische Teil des Gebäudes wurde ursprünglich 1934 erbaut und seine Überholung 2016 abgeschlossen, was zu 4 harmonischen Wohnungen führte, die sich in Größe und Anordnung unterschieden. Das neue Gebäude mit 6 Wohnungen wurde 2020 gebaut und in Betrieb genommen. Insgesamt gibt es nur 10 Apartments im Projekt. Das Wohnprojekt hat einen eigenen eingezäunten angrenzenden Bereich. “ Sei selbst der Meister der Hitze in deiner Wohnung. ” Jede Wohnung hat einen eigenen Ofen. Alle Apartments im neuen Gebäude verfügen über beheizte Böden. Das Projekt wurde unter Berücksichtigung zukünftiger Bewohner durchgeführt. Die Eigenschaft besteht aus: Nr.1 - ein renoviertes Vorkriegsgebäude (4 Wohnungen), Nr.2 - ein neues Gebäude (6 Wohnungen) Nr.3 - ein geschlossener Schuppen.