Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Nairobi County
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Nairobi County, Kenia

;
wohnungen
4
häuser
6
10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Nairobi, Kenia
Wohnung
Nairobi, Kenia
$60,728
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Reihenhaus 5 zimmer in Nairobi, Kenia
Reihenhaus 5 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 023 m²
Etagenzahl 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396,825
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 6 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/1
DETAILSKileleshwa 3-Zimmer-Apartment in Wakamu Entdecken Sie die perfekte Wohn- und Investi…
$106,397
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 9 zimmer in Nairobi, Kenia
Haus 9 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung In der obersten Etage   - 1 Hauptschlafzimmer ensuite + weitere 2 Schlafzimm…
$192,831
Eine Anfrage stellen
Haus 9 zimmer in Nairobi, Kenia
Haus 9 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 4 047 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf in BOGANI, KAREN 5 Schlafzimmer ensuite + DSQ 2stöckige moderne Des…
$539,344
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 5 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Beschreibung &stier; Luxusapartments mit 2/3 Schlafzimmern. &stier; Hauptschlafzimmer ensuit…
$92,252
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 7 zimmer in Nairobi, Kenia
Reihenhaus 7 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 2 023 m²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Bungalow 16 zimmer in Nairobi, Kenia
Bungalow 16 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 16
Schlafräume 10
Fläche 16 187 m²
Etagenzahl 1
DETAILSUnrivaled Luxury erleben: Eigenes Wohnobjekt in Karen Bereiten Sie sich darauf vor, …
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 10 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 10 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 023 m²
Stockwerk 16
Warum in 3408   BELVA investieren?? 3408   BELVA   ist eine Signaturkollektion von Luxusa…
$330,000
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Nairobi, Kenia
Villa 6 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 023 m²
Etagenzahl 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Nairobi County, Kenia

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen