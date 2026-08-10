Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Nairobi County
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Nairobi County, Kenia

;
4 immobilienobjekte total found
Wohnung in Nairobi, Kenia
Wohnung
Nairobi, Kenia
$60,728
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 6 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 6 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/1
DETAILSKileleshwa 3-Zimmer-Apartment in Wakamu Entdecken Sie die perfekte Wohn- und Investi…
$106,397
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 5 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Beschreibung &stier; Luxusapartments mit 2/3 Schlafzimmern. &stier; Hauptschlafzimmer ensuit…
$92,252
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 10 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 10 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 023 m²
Stockwerk 16
Warum in 3408   BELVA investieren?? 3408   BELVA   ist eine Signaturkollektion von Luxusa…
$330,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Nairobi County, Kenia

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen