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Wohnquartier Calme au centre bon emplacement bonne occasion dans rue calme endroit calme etage haut avec vue vue sur la mer a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux bonne affaire bonnes orientations entierement meuble grand jardin projet de qualite

Aschkelon, Israel
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ID: 39625
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Geva

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