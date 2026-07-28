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Wohnquartier Appartement a louer a arnona ramat rahel

Jerusalem, Israel
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ID: 39606
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

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In friedlicher und zentraler Lage 3-Zimmer-Wohnung, im 4. Stock. ✨ Balkon ? Privater Parkplatz ? Höhle ? Aufzug ? Junkerheizung Eine angenehme, geräumige und komfortable Wohnung.

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Jerusalem, Israel
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