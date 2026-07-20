  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Grande villa a vendre proche de toutes commodites raanana

Wohnquartier Grande villa a vendre proche de toutes commodites raanana

Ra’anana, Israel
von
$2,23M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38809
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
von
$5,25M
Wohnviertel Beit vagan holyland
Jerusalem, Israel
von
$2,624
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$475,600
Wohnviertel Investissement revenus patrimoine
Haifa, Israel
von
$423,120
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$5,576
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grande villa a vendre proche de toutes commodites raanana
Ra’anana, Israel
von
$2,23M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tour de luxe vue mer neve tzedek
Wohnviertel Tour de luxe vue mer neve tzedek
Wohnviertel Tour de luxe vue mer neve tzedek
Wohnviertel Tour de luxe vue mer neve tzedek
Wohnviertel Tour de luxe vue mer neve tzedek
Alle anzeigen Wohnviertel Tour de luxe vue mer neve tzedek
Wohnviertel Tour de luxe vue mer neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,21M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Alle anzeigen Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,56M
Exklusiver Verkauf – Das schönste und beeindruckendste Penthouse im beliebten Katznelson-Viertel in Rishon LeZion! ? Penthouse 5 Zimmer auf einer Ebene, komplett renoviert ? 2014 Gebäude (außer Tama 38) ? Grundstücksfläche – 153 m2 gebaut ? Mirpeset (Sonnenterrasse) von 37 m2 ? Zusätzliche …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen