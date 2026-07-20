  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nahalaot appartement divise

Wohnquartier Nahalaot appartement divise

Jerusalem, Israel
von
$1,31M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38344
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Agrippastraße, 141

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, im Nahalaot Bezirk in der Nähe von Sacher Park und Shuk. 1. Stock mit Aufzug. 75m2 + 10m2 Balkone. Aufgeteilt in 2 Wohnungen: 2 Zimmer von 45m2 + Balkon, Studio von 30m2 + Balkon. 2 Badezimmer. Soccah Terrasse. Mamad. Gemietet für 12 000h/Monat. Preis: 3 990 000sh

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Ideal investissement bureau a vendre au coeur dashdod excellent emplacement
Aschdod, Israel
von
$436,240
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Wohnviertel Mekor haim 2 pieces neuf avec balcon vue ouverte et grande cave
Jerusalem, Israel
von
$1,968
Wohnviertel Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Tel-Aviv, Israel
von
$2,46M
Wohnviertel Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
von
$5,22M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nahalaot appartement divise
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Park hayam 4 pieces
Wohnviertel Park hayam 4 pieces
Wohnviertel Park hayam 4 pieces
Wohnviertel Park hayam 4 pieces
Wohnviertel Park hayam 4 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Park hayam 4 pieces
Wohnviertel Park hayam 4 pieces
Netanja, Israel
von
$947,920
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jerusalem holyland beit vagan
Wohnviertel Jerusalem holyland beit vagan
Wohnviertel Jerusalem holyland beit vagan
Wohnviertel Jerusalem holyland beit vagan
Wohnviertel Jerusalem holyland beit vagan
Alle anzeigen Wohnviertel Jerusalem holyland beit vagan
Wohnviertel Jerusalem holyland beit vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen