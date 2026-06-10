  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Jerusalem centre ville

Wohnquartier Jerusalem centre ville

Jerusalem, Israel
von
$4,10M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38016
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Das Projekt befindet sich in einem idealen Ort, in der Nähe der großen Synagoge von Jerusalem, 7 Gehminuten von der Mamilla und den wichtigsten Hotels. Ein paar Schritte von der Tramway entfernt. Dieses geheime Gebäude, Bauhaus-Stil. wird 8 Etagen, hochwertige Innen- und Außendienste umfassen. Spa mit privatem Innenpool bietet ein außergewöhnliches Leben im Herzen von Jerusalem. große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnungen im Penthouse.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$517,140
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,15M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$946,400
Wohnviertel Rare a la la location
Ra’anana, Israel
von
$15,900
Sie sehen gerade
Wohnquartier Jerusalem centre ville
Jerusalem, Israel
von
$4,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,69M
Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Wohnviertel Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Zum Verkauf, im alten Norden von Tel-Aviv, nur wenige Schritte vom Meer und dem Hilton Strand, außergewöhnliches Penthouse mit sehr hohem Stehen mit herrlichem Meerblick. Mit einer Fläche von ca. 300 m2 (duplex), erweitert um 178 m2 Terrassen, bietet diese sehr selten spektakuläre Mengen und…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,16M
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in ei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen