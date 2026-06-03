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Wohnquartier Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37359
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nehardea, 3

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ausschließlich zum Verkauf Im neuen Nordviertel Im renommierten Nehardea Tower Auf der 11. Etage, offene und grüne Aussicht Blick auf die Straße 4.5 Zimmerwohnung mit großem Gemeinschaftsbereich 127.6 m2 + 12 m2 sonnige Terrasse Das Apartment ist dreifach klimatisiert. Sehr hell und ruhig Es verfügt über ein Hauptduschenzimmer und ein Doppelzimmer. Tiefgaragen stehen in Tabu zur Verfügung. Die Wohnung verfügt über eine luxuriöse Eingangshalle, einen 24/7-Sicherheitsdienst, einen Pool und einen Club für Bewohner. Derzeit vermietet

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Tel-Aviv, Israel
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