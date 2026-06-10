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Wohnquartier Opportunite rare au centre de raanana

Ra’anana, Israel
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$13,60M
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ID: 38011
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Brandeis, 8

Über den Komplex

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✨ Extrem seltenes Produkt im Stadtzentrum ✨Grundstück von 785 m2 Netto (844 m2 Brutto) befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete des Stadtzentrums. Eine besonders seltene Gelegenheit für ein Qualitätsprojekt, mit der Möglichkeit, 2 Einheiten zu bauen. ✔️ Insgesamt ✔️ 844 m2 Brutto ✔️ Stadtzentrum ✔️ Möglichkeit von 2 Einheiten ✔️ Umwelt gesucht ✔️ Hohes Potenzial Diese Art von Land wird jetzt extrem schwierig in diesem Bereich von Raanana zu finden.

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Ra’anana, Israel
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