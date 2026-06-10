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Wohnquartier Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37951
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 103

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf Im alten Norden, in der Nähe des Parks Yarkon, der Hafen und das Meer 103 A, Sokolov Street Im dritten Stock, 80 m2 3 Zimmer Wohnung sehr hell, nach Süden (4 Richtungen) Geschlossene und funktionierende Terrasse Derzeit vermietet Anwesenheit von Schutz im Gebäude Potential: TAMA 38/2. Laufende Unterschrift

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Tel-Aviv, Israel
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