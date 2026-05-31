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Wohnquartier Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Jerusalem, Israel
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ID: 37783
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Herzog, 49

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Neu auf dem Markt! Zum Verkauf ausschließlich in der 49 Herzog Street, in der Nähe des charmanten Rehavia Bezirk, gegenüber dem renommierten Nayot Bezirk, auf der zukünftigen Straßenbahn. In einem Tama 38 Projekt des renommierten Unternehmens Yated, mit Design-Eingangshalle und Aufzügen, bietet vollständige Zugänglichkeit zur Wohnung. Geräumige Wohnung von 4 Zimmern, 97 m2 im Cadastre (Tabou) registriert, mit zusätzlich ein großes Mirapeset von 12 m2. Wohnung geschmackvoll renoviert, gehobene Küche sehr verbessert, 3 Orientierungen, absolut ruhig in der gesamten Wohnung, mamad, Klimaanlage, viele Parkplätze in der Straße. In der Nähe des geräumigen Botanischen Gartens und des sehr gefragten Shtiblach von Katamon Hayeshana. Hinweis auf ernsthafte und ansprechende Käufer...

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Jerusalem, Israel
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