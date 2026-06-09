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Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem kiriat shmuel

Jerusalem, Israel
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ID: 37949
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Berlin, 11

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Schöne 2-Zimmer-Wohnung in einer der begehrtesten Gegenden von Jerusalem. 6. Stock mit Aufzug 2 Stück Modernes Duschbad Mamad (safe room) Terrasse mit außergewöhnlichem Blick auf Jerusalem Private Dachterrasse mit Außenküche und spektakulärem Panoramablick Voll möbliert Hochmodernes Architekturdesign Privater Parkplatz nur am Nachmittag und Abend verfügbar ? Miete: 11.000 pro Monat ? Verfügbar ab 15.08.2026

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Jerusalem, Israel
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