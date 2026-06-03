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Wohnquartier Penthouse a louer

Ra’anana, Israel
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Wohnquartier Penthouse a louer
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ID: 37933
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

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✨ Vermieten – Penthouse mit großer Terrasse in Ra'anana ✨Dieses 4-Zimmer-Penthouse befindet sich westlich-zentrale, Hanissim Street und bietet eine angenehme Wohnumgebung mit einem schönen Außenbereich und einem echten Raumgefühl. ✔️ 4 Stück ✔️ Große Terrasse von 80 m2 ✔️ Mama ✔️ Parkplatz ✔️ Angenehme Lage nahe Annehmlichkeiten Ein helles und einfach zu lebendes Anwesen, ideal für den Alltag im Freien. ? Ab 5. August erhältlich.

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Ra’anana, Israel
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