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Wohnquartier Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37932
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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40 Wohnungen zur Miete – Nur für Gruppen und Organisationen. Kommen Sie und genießen Sie eine neue urbane Umgebung, modern und hoch, im Herzen von Jerusalem. Eine zentrale und strategische Lage, die einen einfachen Zugang zu allen Bereichen der Stadt ermöglicht. Ein hochwertiges Wohnerlebnis, das Komfort, Design und Praxis kombiniert, nur wenige Gehminuten von den wichtigsten kulturellen, kommerziellen und Freizeitzentren Jerusalems entfernt. Ferienwohnungen von 2 bis 3 Zimmer Verschiedene Bereiche verfügbar Lage vom 1. bis 7. Stock Von 6.000 pro Monat ✔ Helle Wohnungen ✔ Schöner Balkon ✔ Keine Parkplätze Eintritt vom 15. August

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