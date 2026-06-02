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Wohnquartier En plein centre ville de jerusalem mahane yehuda

Jerusalem, Israel
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ID: 37924
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Agrippastraße, 63

Über den Komplex

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Im Zentrum von Jerusalem, in der Nähe von Shuk Mahane Yehuda und der Straßenbahn. 4 Zimmer mit einer Oberfläche von 98,5 m2, sehr sonnig und sehr ruhige Wohnung. Schöne Sicht auf jedes Fenster auf den Sacher Park und die Knesset. Möglich, um 5 Stück zu machen. Sehr ernste Verkäufer. Kostenlos.

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Jerusalem, Israel
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