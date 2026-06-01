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Wohnquartier Holyland beit vagan jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37162
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

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Sehr schöne und große 3 Zimmer von 140 m2 (5 Zimmer originell, Möglichkeit, es in seinem Zustand mit Leichtigkeit und zu geringeren Kosten zu machen), Terrasse von 11 m2 mit Panoramablick auf Jerusalem, 2 Bäder, + 2 Parkplätze und 1 Keller.

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