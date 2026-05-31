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Wohnquartier A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera

Chadera, Israel
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ID: 37733
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH Die französische Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer 4-Zimmer-Wohnung, frisch vom renommierten Promotor Aura geliefert! Eigenschaften: ✅ Neue Wohnung von 4 Zimmern von 100 m2 ungefähr, ✅ Schönes Wunderset von etwa 12 m2, ✅ Helles Wohnzimmer, ✅ Parental-Suite mit Bad, ✅ 2 weitere Schlafzimmer mit einem mamad, ✅ Ein zweites Badezimmer, ✅ Waschraum, ✅ Im 8. Stock, ✅ Shabbat Aufzug, ✅ Tiefgarage! Gebäude mit einer schönen Lobby, Eingang gesichert mit Digicode, Spielplatz am Fuße der Residenz, bevorstehende Einkaufsgalerie. In einer angenehmen Gegend in der Nähe einer Bäckerei, Schulen, Geschäfte und Busse, Gemeinden. In der Nähe der Autobahnachsen 2 und 4 und etwa 10 Minuten vom Bahnhof entfernt. Sofortige Verfügbarkeit. Miete: 5.500 NIS pro Monat! Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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