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Wohnquartier Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park

Chadera, Israel
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ID: 37700
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH Neue Exklusivität bei RE/MAX Hadera, unsere Liebe, sofort zu ergreifen, im renommierten Villa V Projekt, geschätzt für seine Schönheit! Seine Vermögenswerte: - Geräumige und helle Wohnung von 4 + 1 Zimmer, - Schönes Gebäude mit Stein, Holz und Pflanzen, - Stufe 4/6, - Superb mirpeset-Souccah von ca. 30 m2, südöstlich, - Sehr heller Wohnraum mit großen Öffnungen und offenem Blick, - Ja. Keine Wand mit Nachbarn - exklusives Geschäft Gebäude! - Parental-Suite mit eigenem Bad, - 2 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer, - Zusätzliches Hilfszimmer (Angebot, Gästezimmer, Zusatzzimmer), - Stellvertretende Höhle, - Sehr schöne Lobby, gut gepflegtes Gebäude, - Niedrige Lasten! - In Ordnung! Ausgezeichnete Lage: am Fuße des Gebäudes einen grünen Park, in der Nähe des Eingangs zum EcoPark, der Habad-Französischen Gemeinde von Park, einem Einkaufsbereich, Schulen und Straßen. Außergewöhnlicher Preis! Wahnsinnsfall für Wohnen oder Investitionen! Preis: Nur 2.280.000 NIS! Sag nicht, dass wir es dir nicht gesagt haben! Kontaktieren Sie uns: Ra'hel Benguiguigui, RE/MAX Hader Berufslizenz 313736

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