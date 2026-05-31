Wohnquartier Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park

BZH
Neue Exklusivität bei RE/MAX Hadera, unsere Liebe, sofort zu ergreifen, im renommierten Villa V Projekt, geschätzt für seine Schönheit!
Seine Vermögenswerte:
- Geräumige und helle Wohnung von 4 + 1 Zimmer,
- Schönes Gebäude mit Stein, Holz und Pflanzen,
- Stufe 4/6,
- Superb mirpeset-Souccah von ca. 30 m2, südöstlich,
- Sehr heller Wohnraum mit großen Öffnungen und offenem Blick,
- Ja. Keine Wand mit Nachbarn - exklusives Geschäft Gebäude!
- Parental-Suite mit eigenem Bad,
- 2 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer,
- Zusätzliches Hilfszimmer (Angebot, Gästezimmer, Zusatzzimmer),
- Stellvertretende Höhle,
- Sehr schöne Lobby, gut gepflegtes Gebäude,
- Niedrige Lasten!
- In Ordnung!
Ausgezeichnete Lage: am Fuße des Gebäudes einen grünen Park, in der Nähe des Eingangs zum EcoPark, der Habad-Französischen Gemeinde von Park, einem Einkaufsbereich, Schulen und Straßen.
Außergewöhnlicher Preis! Wahnsinnsfall für Wohnen oder Investitionen!
Preis: Nur 2.280.000 NIS! Sag nicht, dass wir es dir nicht gesagt haben!
Kontaktieren Sie uns:
Ra'hel Benguiguigui, RE/MAX Hader
Berufslizenz 313736