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Wohnquartier A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37680
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 252

Über den Komplex

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Wohnung 2.5 Zimmer, 72m2 im 3. Stock mit mamad. Gebäude mit einer hochwertigen Tama 38 Renovierung im Jahr 2020. Ruhige, dreifache Ausrichtung I/N/S. 300 Meter vom Strand entfernt.

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Tel-Aviv, Israel
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