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Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36930
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shneur, 15

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Zum Verkauf Zalman Shneur Street 11 in Lev Hair. In der Nähe des Einkaufszentrums Dizengoff und Bograshov und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt! In einem neuen Gebäude. Die Wohnung Ihrer Träume in einer idealen Lage! 3 Zimmer, 2 Schlafzimmer mit einem mamad. Aufzug, Balkon und Parkplatz! Schönes neues Gebäude mit einer großen Eingangshalle. Zweiter Stock mit Aufzug. 3 Zimmer Wohnung von 60 m2 mit 5 m2 Sonnenterrasse! Offene Fassade, grün und Sonnenbad. Perfekte Anordnung und Raumoptimierung. Ein mamad und ein weiteres Zimmer mit 2 großen Fenstern. Privater Parkplatz und gemeinsamer Fahrradraum.

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