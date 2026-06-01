Wohnquartier Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent

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Neues Programm in der neuen Nachbarschaft von Netivot
Unvorhergesehene Zahlungsbedingungen
3 Jahre Bau
Ohne Indexierung
Neues Programm:
15% auf Unterschrift
85% vor der Auslieferung der Schlüssel!!!
Im Herzen des boomenden Viertels Maalot HaNahal in Netivot entdecken Sie das neue Wohnprojekt in der Kommerzialisierung.
Eine Reihe von Wohnungen, verteilt auf vier Grundstücke in einer harmonischen und grünen Umgebung.
Das Projekt bietet Apartments in einer Vielzahl von Konfigurationen:
3, 4 und 5 Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, sowie üppige Penthouses, einige mit privatem Pool.
Private Keller für jede Unterkunft, Fahrräder und Kinderwagen, und gemeinsame Räume, die das Gemeinschaftsleben fördern.
3 Stück von 1.260.000 NIS!!!
4 Stück von 1.460.000 NIS
5 Stück von 1.630.000 NIS
Standort auf der Karte
Netivot, Israel
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