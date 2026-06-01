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Wohnquartier Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Israel
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ID: 37272
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

Über den Komplex

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Neues Programm in der neuen Nachbarschaft von Netivot Unvorhergesehene Zahlungsbedingungen 3 Jahre Bau Ohne Indexierung Neues Programm: 15% auf Unterschrift 85% vor der Auslieferung der Schlüssel!!! Im Herzen des boomenden Viertels Maalot HaNahal in Netivot entdecken Sie das neue Wohnprojekt in der Kommerzialisierung. Eine Reihe von Wohnungen, verteilt auf vier Grundstücke in einer harmonischen und grünen Umgebung. Das Projekt bietet Apartments in einer Vielzahl von Konfigurationen: 3, 4 und 5 Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, sowie üppige Penthouses, einige mit privatem Pool. Private Keller für jede Unterkunft, Fahrräder und Kinderwagen, und gemeinsame Räume, die das Gemeinschaftsleben fördern. 3 Stück von 1.260.000 NIS!!! 4 Stück von 1.460.000 NIS 5 Stück von 1.630.000 NIS

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Netivot, Israel
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