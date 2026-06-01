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Wohnquartier Magnifique 5 pieces idealement place

Jerusalem, Israel
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ID: 37002
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tahon

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Schöne 5 geräumige Zimmer zur Miete, in Kiryat Yovel in einem neuen Turm (2 Jahre), hohe Etage bietet außergewöhnliche Helligkeit sowie unglaubliche Panoramablick. Hauptschlafzimmer, mamad, Zentralklimaanlage, Wandheizung. Auch 2 Parkplätze und ein privater Keller. Qualitätswohnung, in der Nähe von Geschäften und Bussen sowie 3 Gehminuten von der Straßenbahn entfernt.

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Jerusalem, Israel
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