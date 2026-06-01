  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc

Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc

Tel-Aviv, Israel
von
$3,75M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36972
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Antigonus, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zum Verkauf ausschließlich auf der Antigonus Street, in der Nähe von Hayarkon Park und Kikar Milano. Ausgezeichnete 3 Zimmer mit 62 m2 + 10 m2 Balkon. Das Hotel liegt im 4. Stock eines Gebäudes derzeit renoviert, bereit in 6 Monaten. 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Offener Blick und sehr hell.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$11,90M
Wohnviertel Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,62M
Wohnviertel Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Tel-Aviv, Israel
von
$1,67M
Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Bat Yam, Israel
von
$854,400
Wohnviertel Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Jerusalem, Israel
von
$22,00M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$3,75M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,26M
Perfekt als erster Kauf / Ferienwohnung / Fuß-zu-Erde. Schöne 3 Zimmer renoviert, möbliert und ausgestattet befindet sich nur wenige Schritte vom Hilton Hotel entfernt. Gut gepflegtes Gebäude mit Aufzug
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Wohnviertel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Wohnviertel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Wohnviertel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Wohnviertel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Ra’anana, Israel
von
$3,58M
hervorragende 4 Zimmer komplett renoviert, Luxus und absoluten Komfort. Diese Wohnung befindet sich im 6. Stock von 7 und genießt eine außergewöhnliche natürliche Helligkeit und einen völlig unverbauten Blick auf eine friedliche Wohnumgebung. Großflächig: 117 m2 optimiert. Soccah Terrasse v…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$544,680
Neve ilan 4 Zimmer im Zentrum rue elie Cohen sehr guter Zustand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen