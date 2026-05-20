  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur

Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
von
$1,40M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36851
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Yitzhak Shamir

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Netivot-Projekt Mardochee Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnung in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläche von 101 m2, plus zusätzlich 15 m2. - Inklusive: Keller und Parkplatz. 5-stöckiges Gebäude - Apartments mit 3 Zimmern, mit einer Fläche von 80 m2, plus zusätzlich 15 m2. - Inklusive: Keller und Parkplatz. Verkaufsbedingungen - Feste und Endpreise, ohne Indexierung. - Zahlungsmöglichkeit: 20% bei der Reservierung und der Rest bei der Schlüsselübergabe. - Bankgarantie inklusive. Eine boomende Nachbarschaft: Der Negev erweitert sich mit der Entwicklung der Infrastruktur, darunter ein Zug, der Tel Aviv und Jerusalem in weniger als 40 Minuten verbindet. Genießen Sie einen brandneuen Kunstpark ideal für Spaziergänge, sowie den Bau neuer Schulen und eine Synagoge. Komm live in der Stadt Tsadikim!

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$878,940
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,23M
Wohnviertel 2 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,48M
Wohnviertel Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$9,21M
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$10,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,40M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Chadera, Israel
von
$1,99M
BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui bietet ein seltenes Duplex-Penthouse mit schönen Volumina, sehr gut gelegen im Stadtzentrum und Hofseite! Eigenschaften: - Ein Duplex von ca. 135 m2 ursprünglich 5 Stück verwandelt in 4 Stücke! - Ja. Auf der 5. und 6. Etage, - Schöne Küche, ausgestatt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerusalem, Israel
von
$5,472
Rehavia / Shaarei Hesed – KKL 23 ✨ Apartment 4 Zimmer neu – 97 m2 ? Terrasse von 10 m2 ?️ Voll möbliert – High-End-Services ?️ Ferienwohnung ? 2. Stock mit Aufzug ? Privatparkplatz ? Soforteintrag
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$3,49M
Verkauf ausschließlich. In der Nähe von Rabin Square und Chen Boulevard 44 Ibn Gabirol Street In einem sicheren Gebäude mit Digicode und Alarmanlage Im 3. Stock, ruhig und angenehm Geräumige 2 Schlafzimmer renovierte Wohnung + Sonnenterrasse 68 m2 + ca. 5 m2 Terrasse Ein geräumiges Schlafzim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen