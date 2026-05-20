  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur

Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
von
$2,00M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36850
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Yitzhak Shamir

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Netivot-Projekt Mardochee Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnung in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläche von 101 m2, plus zusätzlich 15 m2. - Inklusive: Keller und Parkplatz. 5-stöckiges Gebäude - Apartments mit 3 Zimmern, mit einer Fläche von 80 m2, plus zusätzlich 15 m2. - Inklusive: Keller und Parkplatz. Verkaufsbedingungen - Feste und Endpreise, ohne Indexierung. - Zahlungsmöglichkeit: 20% bei der Reservierung und der Rest bei der Schlüsselübergabe. - Bankgarantie inklusive. Eine boomende Nachbarschaft: Der Negev erweitert sich mit der Entwicklung der Infrastruktur, darunter ein Zug, der Tel Aviv und Jerusalem in weniger als 40 Minuten verbindet. Genießen Sie einen brandneuen Kunstpark ideal für Spaziergänge, sowie den Bau neuer Schulen und eine Synagoge. Komm live in der Stadt Tsadikim!

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Jerusalem, Israel
von
$52,820
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,890
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$410,400
Wohnviertel Holyland beit vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$2,00M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$7,69M
Für exklusiven Verkauf Im Herzen der Stadt, 57 rue Melchett In der Nähe von Ben Zion Boulevard und ein paar Schritte von Rothschild Boulevard In einem neuen Boutique-Gebäude Wunderschönes Duplex-Penthouse, geschmackvoll eingerichtet 4 Zimmer, 5. Stock, Westansicht 112 m2 + etwa 32 m2 sonnig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,22M
ZU VERKAUFEN - ALLE JUSTY LIVRED APARTMENT 3 TEILEN IN DER NEVE TZEDEK 64 m2 Wohnfläche + zwei Balkone (5.05 m2 und 6.05 m2) 1. Stock hoch 2 Schlafzimmer geschlafen mit einem mamad 1 Badezimmer 2 Balkone Exposition im Nordwesten Robotische Privatparkplätze Außergewöhnliche Lage: 2 Minuten v…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Alle anzeigen Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Wohnviertel A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$5,500
BZH Die französische Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer 4-Zimmer-Wohnung, frisch vom renommierten Promotor Aura geliefert! Eigenschaften: ✅ Neue Wohnung von 4 Zimmern von 100 m2 ungefähr, ✅ Schönes Wunderset von etwa 12 m2, ✅ Helles Wohnzimmer, ✅ Parental-Suite m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen