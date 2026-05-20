  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Projet raanana centre ville

Wohnquartier Projet raanana centre ville

Ra’anana, Israel
von
$3,75M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36829
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaMaapilim

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen Stadtzentrum & Geschäfte Parks und Grünflächen Tägliche Beförderung und Dienstleistungen 3 Gebäude Standing Shop Moderne Architektur Außergewöhnliche Apartments: 2 Stück 3 Stück 4 Stück 5 Stück Ein Lebensumfeld von israelischen und französischsprachigen Familien. Warum hier investieren? • Prestigious Adresse in Raanana • Hohes Erbe Wert Projekt • einwandfreie Herstellerqualität • Starke Nachfrage nach Mieten und Weiterverkauf

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$5,70M
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$3,73M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$4,39M
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$9,50M
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$1,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,75M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,56M
In einem renovierten Gebäude mit Aufzug 2 Schritte von Rothschild, ruhige und grüne Straße. 140 m2 / 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer / 2 Toiletten + Balkon Terrasse auf der Straße. 4 Luftorientierungen, nur oben
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Alle anzeigen Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Aschkelon, Israel
von
$427,500
Im Yachthafen von Ashkelon, im Ferreron-Gebäude, 50 Meter vom Meer, 2 Zimmer-Wohnung in Residenz mit Pool. Sehr gutes Investitionsprodukt oder Fuß-zu-Erde
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$1,62M
Im neuen Turm des berühmten Projekts Elhad Beit Vagan Zangvil 1, Beit Vagan an der Grenze zu Kiriat Yovel. Sehr schöne 5 Zimmer von 122 m2 mit Terrasse von 10 m2 teilweise Soccah. Schöne Innendienste, herrlicher Blick auf den Wald von Jerusalem. 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten, kom…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen