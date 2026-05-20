  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Projet raanana centre ville

Wohnquartier Projet raanana centre ville

Ra’anana, Israel
von
$3,88M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36819
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaMaapilim

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen Stadtzentrum & Geschäfte Parks und Grünflächen Tägliche Beförderung und Dienstleistungen 3 Gebäude Standing Shop Moderne Architektur Außergewöhnliche Apartments: 2 Stück 3 Stück 4 Stück 5 Stück Ein Lebensumfeld von israelischen und französischsprachigen Familien. Warum hier investieren? • Prestigious Adresse in Raanana • Hohes Erbe Wert Projekt • einwandfreie Herstellerqualität • Starke Nachfrage nach Mieten und Weiterverkauf

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Ra’anana, Israel
von
$7,800
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$5,31M
Wohnviertel Grand 3p avec potentiel
Jerusalem, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
von
$2,29M
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Ramat Gan, Israel
von
$1,30M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,88M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Residence aquarelle ganei b
Wohnviertel Residence aquarelle ganei b
Wohnviertel Residence aquarelle ganei b
Wohnviertel Residence aquarelle ganei b
Wohnviertel Residence aquarelle ganei b
Alle anzeigen Wohnviertel Residence aquarelle ganei b
Wohnviertel Residence aquarelle ganei b
Eilat, Israel
von
$1,25M
Im Stadtteil Ganei Bet von Eilat, in der renommierten Aquarelle Residenz, am Rand der Wüste und dem Roten Meer, Boutique-Gebäude mit Penthouse zum Verkauf gegenüber dem Tal. Dieses Gebäude besteht aus 2 Ebenen: - Ein Penthouse im 1. Stock mit privatem Eingang: 140 m2 Wohnfläche, 4 Schlafzim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$7,20M
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer
Wohnviertel 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer
Wohnviertel 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,20M
Renoviertes eklektisches Gebäude! Hochgeschoss mit Aufzug, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Schöne Dienstleistungen... ruhig, hell und grün
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen