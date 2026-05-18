Wohnquartier Projet netanya centre ville

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Sun Garden Netanya Projekt
Projektstatus
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben.
Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach
Projektmerkmale
Sun Garden Projekt auf mehreren Dunam gebaut
Die renommierten Wohngebäude werden von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz umgeben sein
Sun Garden erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards
Eine schöne Lobby mit einer schönen Höhe
Das wird dekoriert und von einem
2 luxuriöse ulifte schnell und modern inklusive einer shabbatisue
Das Projekt begleitet eine Garantie
Apartment verfügt über
Wohnung von 4,5 Zimmern mit einer Oberfläche von
124m2 plus eine Terrasse von 16m2
Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von
130 m2 plus eine Terrasse von 24m2
Sehr luxuriöser Innenservice
Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100
Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen.
Fliesen, Parkett oder Teak
Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation.
Hochwertige Innentüren
Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan
Badezimmerfliesen bis zur Decke
Hängende Toiletten
Home Kinovorbereitung
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Qualitätsmischerventil
Wohnung verkauft mit Parkplatz
Ausgabe März/April 2030
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Netanja, Israel
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