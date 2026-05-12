Wohnquartier Une villa de reve vous navez plus qua poser vos valises

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RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen in Exklusivität eine Luxusvilla in Hadera, am Stand von Caesarea!
Eigenschaften:
- Ja. Eine absolut außergewöhnliche Villa, 6 Zimmer von 270 m2 auf einem Grundstück von 420 m2,
- Ein luxuriöser Wohnraum, alles in Parkettböden, mit seiner hochmodernen koscheren Küche und riesigen Insel,
- Ein großes Wohnzimmer mit herrlicher Deckenhöhe und ein riesiges Buchtfenster,
- Eine große Master-Suite im Erdgeschoss mit seinem traumhaften Ankleideraum und Bad,
- Ein schöner Außenbereich um das Haus mit einer Terrasse, einem Pool, einer Außenküche, einem Sitzbereich, einem Badezimmer,
- 4 Kinderzimmer, darunter ein sicheres Zimmer,
- Plus: ein ultraperformierendes Klimasystem, ein hochmodernes Heimautomatisierungssystem und viele weitere Ergänzungen!
Ort:
Unsere Villa befindet sich in einer ruhigen Wohngegend am Rande des Stadtzentrums, in der Nähe vieler Annehmlichkeiten, Geschäfte, Gemeinden, Schulen, Transport...
Kurz gesagt, ein Traum für ein Familienleben oder ein Ferienhaus!
Kontakt RE/MAX Hadera,
Ra'hel „Haya Benguiguigui,
Berufslizenz 313736.
Be'ezrat Hashem, Beya'had oder BeSim'ha Nenatstea'h!