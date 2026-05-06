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Wohnquartier En plein centre ville de jerusalem

Jerusalem, Israel
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$6,29M
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ID: 36524
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Jaffastraße, 100

Über den Komplex

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Im Zentrum von Jerusalem, luxuriöse Residenz. Sehr schönes Penthouse von 175 m2 mit 62 m2 Terrasse, atemberaubender Panoramablick. Außergewöhnliche Deckenhöhe. Doppelparkplatz + Keller.

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Jerusalem, Israel
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