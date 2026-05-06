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Wohnquartier Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 35867
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Kdoshei Kahir

Über den Komplex

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Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen vor Preiserhöhung um 120.000NIS: * 2 Stück von 2.421,900NIS * 3 Stück von 2.328.000NIS * 4 Stück von 2.670.000NIS * Mini Penthouse von 3.829.500NIS * Penthouse von 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Die Straße, ruhig und intim, liegt ideal im Herzen des Stadtzentrums von Bat Yam, nur wenige Gehminuten von der Promenade und dem Meer entfernt. Die Nachbarschaft bietet eine komplette Umgebung mit anerkannten Schulen, kulturellen Zentren, kommunalen Dienstleistungen, Geschäften und trendigen Cafés. Die Zugänglichkeit ist dank der Straßenbahn in unmittelbarer Nähe optimal und erhöht die Attraktivität und das Potenzial des Sektors. Ein Premium-Projekt mit hohem Potenzial, in einem sich verändernden Sektor, ideal für Wohnen oder Investitionen.

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