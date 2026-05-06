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Wohnquartier Jardin au tabo

Jerusalem, Israel
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ID: 35563
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Ben Zion, 12

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Außergewöhnlich, eine der einzigen Eigenschaften in Kiryat Moché einen großen Garten in voller Eigenschaft haben. Große Dreizimmer hell mit einer dreifachen Ausstellung, zu renovieren, in der Nähe von Transport, Einrichtungen und grüne Straßenbahn, in einer ruhigen Straße, Möglichkeit, es in 4P zu verwandeln. 3 Meter hoch unter Decke, privater Eingang durch den Garten, und zwei Balkone mit Blick auf den Garten. Projekt von Pinouy Binouy Potential. Verpassen Sie es nicht!

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